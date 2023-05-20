На Horizon подали в суд из-за повреждений слуха после приема Tepezza

Несколько человек подали иски к компании Horizon Therapeutics, утверждая, что фармпроизводитель скрыл от потребителей, принимающих Tepezza, один долгосрочный побочный эффект – повреждение и даже потерю слуха. По словам истцов, проблем можно было бы избежать, если бы компания предупредила о возможных последствиях и порекомендовала мониторить состояние слуха, передает портал AboutLawsuits.com.

В источнике утверждается, что количество исков растет каждую неделю и что это «лишь вершина айсберга». В ближайшее время Судебная коллегия по многорайонным судебным разбирательствам США (JPML) решит, следует ли объединить все иски в одно производство.

Tepezza (teprotumumab) – орфанный препарат, в ускоренном режиме одобренный FDA в 2020 году и признанный единственным инструментом для лечения болезни Грейвса (аутоиммунное заболевание, запускающее избыточную выработку тиреоидных гормонов диффузной тканью щитовидной железы). Одним из отличительных проявлений этого заболевания является выпячивание глаз из-за воспаления и отека в тканях и мышцах позади глазного яблока.

В инструкции к препарату написано, что Tepezza может вызвать временное нарушение слуха, поэтому потребители, столкнувшиеся с этим побочным эффектом, не придали ему должного значения. Но через некоторое время обнаружили, что нарушения слуха стали необратимыми.

gxpnews