ВОЗ: имеющиеся вакцины против COVID-19 эффективны против новых штаммов

Имеющиеся на данный момент вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против новых штаммов коронавируса, и их следует продолжать применять. С такой рекомендацией выступила в четверг в Женеве Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин.

«Одобренные на настоящий момент вакцины против COVID-19, в том числе вакцины на основе индексного вируса (вируса, выделенного из проб первых пациентов с COVID-19 в декабре 2019 года. – Прим. ред.), продолжают обеспечивать существенную защиту от тяжелых форм заболевания и летального исхода, что является основной целью вакцинации», – констатировали эксперты. Поэтому эти вакцины «следует продолжать использовать», подчеркнули они. ВОЗ «настоятельно рекомендует использовать доступные разрешенные вакцины, которые включают индексный вирус».

Консультативная группа отметила, что защита от «симптоматических заболеваний», которую обеспечивают существующие вакцины, «ограничена и менее продолжительна». В этой связи, по ее мнению, нужны «новые составы вакцин против COVID-19 для улучшения защиты».

Эксперты обратили внимание на продолжающуюся эволюцию шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2. Данные секвенирования показывают, что «индексный вирус и другие ранние варианты, например альфа, бета, гамма и дельта, больше не обнаруживаются у людей». По состоянию на май 2023 года в мире преобладают «потомки» штамма XBB.1, то есть XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9.

5 мая 2023 года глава ВОЗ объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мировом здравоохранении и отменил статус пандемии.

gxpnews