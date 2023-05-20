Собянин: «Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло почти в 1,5 раза»

Сейчас в Москве больше 200 производителей лекарств, медицинского оборудования и изделий. По словам Собянина, город предоставляет им налоговые льготы, субсидии, льготные займы, а также создает условия для инвестиций, развитую инфраструктуру и заключает офсетные контракты.

Отмечается, что на территории особой экономической зоны «Технополис „Москва”» будут локализованы производства лекарств по двум офсетным контрактам, заключенным в 2023 году, а одна из столичных компаний вложит в производство не меньше 3,8 млрд рублей в сумме и выпустит 14 международных непатентованных наименований лекарств. «Город будет закупать продукцию производителя в течение нескольких лет», – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что офсеты на поставку лекарств для нужд города помогают разместить производства, способствуют повышению технологического суверенитета и промышленной безопасности.

Ранее мэр сообщал, что в Москве проведут конкурс на первый межрегиональный офсетный контракт. Он подразумевает закупку медицинских изделий двумя регионами – Москвой и Самарской областью.

gxpnews