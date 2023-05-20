Центр лекобеспечения снова объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП «Апбрави» и «Трансларна»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для «Круга добра» двух препаратов: «Апбрави» (МНН селексипаг), который применяется при легочной артериальной гипертензии, и «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|780,00 табл. (шт.)
|3333,67
|2 600 262,60
|26.05.2023
|2
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг
|2160,00 г лекарственной формы
|25 813,37
|55 756 879,20
|26.05.2023
Ранее центр не смог закупить препарат «Апбрави» из-за отсутствия желающих принять участие в аукционах.