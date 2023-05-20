Центр лекобеспечения снова объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП «Апбрави» и «Трансларна»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для «Круга добра» двух препаратов: «Апбрави» (МНН селексипаг), который применяется при легочной артериальной гипертензии, и «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 780,00 табл. (шт.) 3333,67 2 600 262,60 26.05.2023 2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 2160,00 г лекарственной формы 25 813,37 55 756 879,20 26.05.2023

Ранее центр не смог закупить препарат «Апбрави» из-за отсутствия желающих принять участие в аукционах.

gxpnews