CureVac подает расширенный патентный иск против Pfizer/BioNTech в отношении технологии мРНК

Ранее CureVac удтвержала, что Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech нарушили 3 патента, использую технологию мРНК в разработке вакцине. Теперь CureVac подала иск, утверждая, что Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech нарушили девять патентов CureVac.

Ожидается, что перенос судебного разбирательства в Восточный округ Вирджинии из Федерального окружного суда штата Массачусетс ускорит продвижение дела и позволит назначить дату судебного разбирательства на 2024 год, сообщила CureVac в пятницу.

Pfizer и BioNTech в ответ подали жалобу в Окружной суд США в Массачусетсе, требуя решения о том, что они не нарушали патенты США, принадлежащие CureVac. Ранее компании заявляли суду, что их вакцина работает иначе, чем запатентованная технология CureVac.

Pfizer и BioNTech также сталкиваются с исками о нарушении патентных прав со стороны других компаний. Так, Moderna считает, что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК Moderna. В 2022 году Moderna подала иск о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech.

gxpnews