AstraZeneca вышла из отраслевой торговой группой PhRMA вслед за Teva и AbbVie

Британская AstraZeneca вышла из отраслевой торговой группы Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), став третьей фармкомпанией за 6 месяцев, принявшей такое решение. В декабре 2022 года группу покинула AbbVie, а в феврале 2023 года – Teva, сообщает Politico.

В беседе с Fierce Pharma представитель компании пояснил, что решение продиктовано результатом “недавней оценки” AstraZeneca своего членства в группе. “Мы регулярно оцениваем наше членство в отраслевых торговых ассоциациях, чтобы обеспечить соответствие нашей цели – ускорить доставку лекарств, меняющих жизнь, которые создают долгосрочную ценность для пациентов и общества”, – заявил он, добавив, что компания хочет быть уверенной в том, что ее участие является наиболее “продуктивным и эффективным использованием” ресурсов, учитывая “значительные инвестиции”.

Средства, которые компания выплачивала в качестве членского взноса PhRMA, будут перенаправлены на деятельность по “защите доступа к лекарствам” и “ускорению внедрения инноваций”. Аналогичным образом причину ухода ранее объяснила AbbVie.

Прошлым летом PhRMA, к разочарованию многих компаний, не смогла остановить принятие Закона о снижении инфляции – закона администрации президента США Джо Байдена о ценообразовании на лекарства, который дает Medicare право вести переговоры по определенным ценам на лекарства. Лоббисты PhRMA сопротивлялись этому закону более 10 лет.

gxpnews