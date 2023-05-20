Минпромторг создаст систему отслеживания происхождения субстанций в механизме «второй лишний»

Это позволит проверить, производит ли участник «второго лишнего» поставляемый препарат по полному циклу на текущий момент. Система, вероятнее всего, будет базироваться на государственной информационной системе промышленности Минпромторга, об этом на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрий Галкин.

Механизм «второй лишний» дает абсолютное преимущество на госторгах производителям препаратов, выпускающихся по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, на территории РФ. Заказчик должен отклонить все остальные заявки, если при госзакупке будет подана хоть одна заявка с таким препаратом.

«Мы много внимания уделяем системе прослеживаемости субстанций, которая будет входными воротами для получения документа, подтверждающего стадию производства», – заявил Галкин.

«От формата постановки задачи мы пришли к очень конкретному ТЗ [техзаданию] внутри министерства вместе с коллегами-разработчиками», – ответил Галкин на вопрос о текущей стадии работы над системой. Она, скорее всего, будет базироваться на государственной информационной системе промышленности Минпромторга, сейчас «утрясаются межведомственные вопросы», уточнил Галкин.

По его словам, у производителя, поставляющего препараты по «второму лишнему», в обороте могут находиться лекарства на основе нескольких фармсубстанций, произведенных как в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за рубежом. Данные системы должны подтвердить, что поставляемый объем произведен именно в ЕАЭС.

Галкин также добавил, что Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами рассматривает различные варианты поэтапного перехода к введению «второго лишнего» по лекарствам. Документы по механизму в любом случае заработают с отложенным сроком вступления в силу.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, механизм «второй лишний» при госзакупках лекарств начнет действовать осенью 2024 года, документ принимается не под конкретных производителей.

gxpnews