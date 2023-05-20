Коронарные стенты включат во «Второй лишний»

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №617 от 30 апреля 2020 года «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных ‎и муниципальных нужд».

Этот документ регулирует применение правила «второй лишний» на госзакупках для широкого круга промышленных и текстильных товаров, а также ряда медицинских – мебели, протезов, ортопедической обуви, включая стельки, туторов верхних и нижних конечностей. Согласно правилу, в случае если на аукцион выходит хотя бы один участник с продукцией из перечня, произведенной в ЕАЭС, все остальные заявки с импортной продукцией должны отклоняться.

В перечень планируется внести три позиции: под кодом ОКПД2 32.50.13.110 «Катетер баллонный стандартный для ангиопластики» и кодами 32.50.22.190 и 32.50.22.195 «Стенты для коронарных артерий, выделяющие лекарственное средство» и «Стенты для коронарных артерий, металлические непокрытые».

Помимо этого, поправки будут внесены в правила определения победителей «Второй лишний». Во-первых, будет снят запрет на конкуренцию между поставщиками с идентичной российской продукцией, во-вторых, планируется убрать обязанность предоставления заказчику документов, подтверждающих страну происхождения товара, на основании которых они были внесены в профильный реестр Минпромторга или евразийский перечень.

По данным ведомства, производственные мощности российских предприятий составляют более 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год. Основные предприятия – АО «Р-Васкулар» (структура основателей «Ангиолайн»), АО «Стентоник», ООО «РК Групп», ООО «Наномед» и СП «Стентекс» с локализованной индийской Translumina.

Продукция всех компаний, согласно информации, которую они сами передали в Минпромторг, соответствует критериям локализации, установленным в ПП №719. Потребность рынка в ведомстве 2021-2022 годах оценивали в 300–330 тысяч стентов и катетеров и 489–537 тысяч изделий соответственно.

По итогам 2022 года средневзвешенные цены на коронарные стенты и баллонные катетеры по итогам 2022 года снизились по четырем наименованиям из шести, следует из данных, раскрытых Росздравнадзором. Больше всех подешевели коронарные стенты с углеродным покрытием – с 34,7 тысячи рублей в 2021 году до 12,3 тысячи рублей, а подорожали – полностью рассасывающиеся стенты с лекарственным покрытием. Их средняя цена выросла с 27,1 тысячи до 40,4 тысячи рублей.