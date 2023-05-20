США ограничили экспорт медоборудования в Россию и Белоруссию

Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении медоборудования и медизделий, отгружаемых в Россию и Белоруссию. Поставки этих товаров не попали под прямой запрет, однако теперь поставка или реэкспорт медтехники потребуют получения лицензии от американского регулятора. Под контроль попал широкий пул продукции медицинского назначения – от магнитно-резонансных томографов и УЗИ до шприцев, канюль, слуховых аппаратов и контактных линз. Документом сохраняется возможность поставок медизделий при получении разрешения для оказания медпомощи.
Сам документ будет официально опубликован 23 мая 2023 года, однако 19 мая на сайте федерального реестра документов правительства США уже доступен PDF-файл Минторга США со списком мер. Предварительный перечень включает в себя 1 224 промышленных изделия, поставки которых потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Республики Беларусь.
Из медицинских изделий в перечень включены приборы на основе рентгеновского излучения – альфа-, гамма- и бета-, применяемые в медицинских целях, аппараты УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, сцинтиграфическое оборудование, электрокардиографы, слуховые аппараты, изделия для ортопедии, кардиостимуляторы, массажные аппараты.
В список попало стоматологическое и офтальмологическое оборудование, а также инструменты, включая расходные материалы, фиттинги и контактные линзы. В перечне есть и общехирургические расходные материалы, включая шприцы, канюли, катетеры, а также комплектующие к медтехнике, в том числе рентгеновские трубки и генераторы рентгеновского излучения.
В регламенте сохраняется возможность поставки медтехники и медизделий после получения разрешения в случае ее предназначения для оказания медпомощи.
Летом 2022 года Минфин США снял санкции с транзакций на производство, изготовление, продажу или транспортировку лекарств, медизделий, запасных частей и комплектующих для них, а также обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того, в список исключений были добавлены мероприятия, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19, включая проведение клинических исследований препаратов от этого заболевания.
В января 2023 года США продлили освобождение из-под антироссийских санкций медицинских товаров. «Все трансакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19) или текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», – говорилось в опубликованном Министерством финансов США документе.
В начале февраля 2023 года кабинет министров Японии расширил санкции в части запрета экспорта токсинов, субъединиц, смесей и изделий медицинского назначения, которые могут применяться в качестве сырья для вакцин, производства иммунотоксинов, военных бактериальных или химических препаратов.
Новость дополняется.
Источник: Федеральный реестр правительства США
Фото: rk.gov.ru