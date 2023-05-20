США ограничили экспорт медоборудования в Россию и Белоруссию

Сам документ будет официально опубликован 23 мая 2023 года, однако 19 мая на сайте федерального реестра документов правительства США уже доступен PDF-файл Минторга США со списком мер. Предварительный перечень включает в себя 1 224 промышленных изделия, поставки которых потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Республики Беларусь.

Из медицинских изделий в перечень включены приборы на основе рентгеновского излучения – альфа-, гамма- и бета-, применяемые в медицинских целях, аппараты УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, сцинтиграфическое оборудование, электрокардиографы, слуховые аппараты, изделия для ортопедии, кардиостимуляторы, массажные аппараты.

В список попало стоматологическое и офтальмологическое оборудование, а также инструменты, включая расходные материалы, фиттинги и контактные линзы. В перечне есть и общехирургические расходные материалы, включая шприцы, канюли, катетеры, а также комплектующие к медтехнике, в том числе рентгеновские трубки и генераторы рентгеновского излучения.

В регламенте сохраняется возможность поставки медтехники и медизделий после получения разрешения в случае ее предназначения для оказания медпомощи.



Летом 2022 года Минфин США снял санкции с транзакций на производство, изготовление, продажу или транспортировку лекарств, медизделий, запасных частей и комплектующих для них, а также обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того, в список исключений были добавлены мероприятия, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19, включая проведение клинических исследований препаратов от этого заболевания.

В января 2023 года США продлили освобождение из-под антироссийских санкций медицинских товаров. «Все трансакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, профилактики, диагностики или лечения COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19) или текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», – говорилось в опубликованном Министерством финансов США документе.



В начале февраля 2023 года кабинет министров Японии расширил санкции в части запрета экспорта токсинов, субъединиц, смесей и изделий медицинского назначения, которые могут применяться в качестве сырья для вакцин, производства иммунотоксинов, военных бактериальных или химических препаратов.

Новость дополняется.