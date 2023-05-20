ВОЗ рекомендовала адаптировать новые бустеры вакцин от COVID-19 только к подвариантам XBB

Консультативная группа ВОЗ рекомендовала адаптировать новые бустеры вакцин от COVID-19 только к подвариантам XBB. Среди них сублинии XBB.1.5 и XBB.1.16. Препараты, нацеленные на исходный уханьский штамм, дают «неопределяемые или очень низкие уровни нейтрализующих антител». При этом одобренные на текущий момент вакцины следует продолжать использовать.

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения выпустила рекомендации по обновлению бустерных доз вакцин от COVID-19. ВОЗ рекомендует нацеливать новые препараты на один из доминирующих в настоящее время подвариантов коронавируса ХВВ.

В частности, Консультативная группа заявила, что новые составы вакцин должны вызывать ответ антител против подвариантов XBB.1.5 или XBB.1.16.

Группа предложила более не включать исходный уханьский штамм COVID-19 в новые вакцины, основываясь на данных о том, что он больше не циркулирует среди людей. Кроме того, препараты, нацеленные на этот вариант, дают «неопределяемые или очень низкие уровни нейтрализующих антител» против циркулирующих в настоящее время вариантов. При этом одобренные на текущий момент вакцины следует продолжать использовать в соответствии с рекомендациями, добавляют в ВОЗ.

В конце марта ВОЗ пересмотрела рекомендации по вакцинации против COVID-19. Организация предположила, что здоровым детям и подросткам не обязательно прививаться, но пожилые люди и пациенты из группы высокого риска должны получить бустерную дозу в период от шести до 12 месяцев после последней вакцинации. А в начале мая ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Такой статус заболевание носило с января 2020 года.

Николай Соколов

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