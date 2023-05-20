ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик для лечения COVID-19 в рамках МНН нирматрелвир

Согласованная предельная отпускная цена на «Арпаксел» снижена относительно стоимости другого отечественного производителя на первый дженерик «Нирматрелвир ПСК» на 25%, об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

Ведомство сообщает, что цена за упаковку второго отечественного дженерика из 20 таблеток в дозировке 150 мг составила 3498 рублей при зарегистрированной цене на первый воспроизведенный препарат в размере 4673 рублей.

«Согласование цены на этот препарат повысит его доступность для населения России. В медорганизациях он будет предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский подвел главные итоги работы службы в 2022 году. По данным организации, механизм перерегистрации цен на ЖНВЛП был оптимизирован, что позволило обеспечить дальнейшее производство и поставки ЛС на российский рынок.

gxpnews