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ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик для лечения COVID-19 в рамках МНН нирматрелвир

Согласованная предельная отпускная цена на «Арпаксел» снижена относительно стоимости другого отечественного производителя на первый дженерик «Нирматрелвир ПСК» на 25%, об  этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

Ведомство сообщает, что цена за упаковку второго отечественного дженерика из 20 таблеток в дозировке 150 мг составила 3498 рублей при зарегистрированной цене на первый воспроизведенный препарат в размере 4673 рублей.

«Согласование цены на этот препарат повысит его доступность для населения России. В медорганизациях он будет предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», –  говорится в сообщении.

Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский подвел главные итоги работы службы в 2022 году. По данным организации, механизм перерегистрации цен на ЖНВЛП был оптимизирован, что позволило обеспечить дальнейшее производство и поставки ЛС на российский рынок.

gxpnews

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20 мая, 2023 | Просмотров: 65