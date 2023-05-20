Мурашко: «Российские ЛП составляют 70% на отечественном фармрынке»

В РФ практически каждый месяц открываются новые производства лекарственных препаратов, которые отличаются высоким качеством, на рынок выходят новые прорывные отечественные разработки, которые успешно конкурируют с импортной продукцией, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня 70% из общего количества препаратов на рынке отечественного производства, а в списке жизненно необходимых эта цифра составляет 80%», – приводятся его слова в поздравительном обращении ко Дню фармацевтического работника.

По словам Мурашко, система лекарственного обеспечения в России совершенствуется, препараты становятся доступнее для многих категорий граждан. В стране созданы 13 лабораторий, проводящих комплексные исследования лекарственных препаратов, уточнил Мурашко.

«Налажена работа по обеспечению качественными лекарственными препаратами лечебной и аптечной сетей новых территорий Российской Федерации, что ускоряет их интеграцию в российское здравоохранение», – добавил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство медицинских изделий и лекарств в Москве в первом квартале 2023 года выросло на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

gxpnews