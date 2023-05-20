В Чечне количество аптек за год сократилось почти на треть

В Чеченской Республике количество аптек сократилось на 28% относительно марта 2022 года. За год в регионе стало меньше на 99 точек. Регион оказался в аутсайдерах по этому показателю. Снижение в большей степени коснулось малых локальных сетей, федеральных же, напротив, стало больше. На каждые 10 тыс. жителей в регионе приходится 1,7 аптеки, в то время как в целом по России этот показатель более пяти аптек.

На конец марта 2023 года в Чеченской Республике насчитывалось 257 аптек, в марте 2022 года их было 356, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В регионе сократилось количество локальных сетей и одиночных аптек, но при этом стало больше федеральных сетей. В целом оборот аптечного рынка в субъекте уменьшился на 2%. При этом у одиночных аптек выручка выросла на 6%, несмотря на то, что их количество уменьшилось. Оборот аптек одиночного типа на рынке региона занимает 41%, а по количеству точек на них приходится более половины всех аптек республики.

В селах и поселках снижение числа аптек значительнее — за год они лишились 81 точки. В городах потери не так заметны (-16 точек).

В ТОР3 аптечных сетей по продажам в регионе входят: «Московские аптеки» (Назрань), «Апрель» (Краснодар), «Айболит» (Грозный). Региональная сеть «Московские аптеки» на рынке субъекта занимает около 19%, у федеральной сети «Апрель» доля скромнее — 8%, а «Айболит» (малая локальная) занимает всего 4% рынка.

В марте 2023 года в России насчитывалось 74,9 тыс. аптек, что больше по сравнению с мартом 2022 года на 3,5 тыс. точек. В 65 регионах число аптек выросло за год, в трех не изменилось, а в 17 субъектах страны аптек стало меньше. Максимальное сокращение зафиксировано в Чеченской Республике — в регионе стало меньше на 99 аптек. Среди субъектов, потерявших аптеки, также: Якутия (-28), Дагестан (-25), Иркутская область (-14) и некоторые другие.

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Вероника Догузова

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