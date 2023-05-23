Тест Thermo Fisher для определения риска преэклампсии получил одобрение FDA

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест-систему от американского производителя лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific для выявления риска тяжелой преэклампсии у беременных. Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель подчеркивает, что применение теста на практике окажет значительное влияние на прогноз и лечение тысяч женщин с риском развития преэклампсии. Он предназначен для использования наряду с другими лабораторными тестами и клиническими классификаторами для оценки риска преэклампсии у пациенток, госпитализированных в связи с гипертензивными расстройствами беременности.

В ходе клинических исследований теста были изучены данные более 700 беременных женщин в 18 американских больницах. Женщины с высоким риском получают усиленное наблюдение и ускоренное лечение до развития тяжелого состояния.

Преэклампсия – состояние, при котором наблюдается высокое кровяное давление после 20 недель беременности и в послеродовой период, а также это одна из самых распространенных причин материнской смертности во всем мире. В США преэклампсия встречается примерно у одной из 25 беременных.

В конце 2022 года российская дочерняя компания Thermo Fisher Scientific подала заявление о ликвидации юрлица. Ранее головной офис американской компании остановил отгрузку продукции, а завод по выпуску лабораторного пластика в Санкт-Петербурге прекратил работу.

gxpnews