Собянин: «За три года в Москве провели свыше 500 исследований лекарств»

В течение трех последних лет в Москве провели более 500 доклинических и клинических исследований лекарственных средств. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин, добавив, что столица является флагманом «этих научных изысканий» в России уже больше 20 лет.

«Для ученых в городе работает целая экосистема. Фармкомпании могут выбирать центры для своих исследований из порядка 90 больниц и поликлиник», – подчеркнул он, добавив, что функционирование системы поддерживает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что с сентября 2022 года к городу с заявками на проведение испытаний лекарств обратились семь фармкомпаний. Суммарно они представили 16 своих разработок. Для девяти из них уже подобраны исследовательские центры.

Например, по словам главы ФМБА России Вероники Скворцовой, в 2023 году планируется начать клинические исследования вакцин от пневмококковой и менингококковой инфекций.

gxpnews