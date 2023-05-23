«Круг добра» сэкономил 131 млрд рублей за два года

В 2022 году фонд «Круг добра» потратил на закупку лекарств 61,4 млрд рублей. Это 41% от общей суммы, имевшейся в распоряжении фонда в 2022 году. Остаток неиспользованных средств составил 131,3 млрд рублей. Помимо не потраченных в 2022 году денег сюда вошел остаток за 2021 года – 44,1 млрд рублей, говорится в годовом отчете фонда.

Всего за два года работы фонда на лечение его подопечных было потрачено 92,4 млрд рублей. Из них 61,4 млрд рублей – в 2022 году. На счету фонда осталось больше денег, чем было потрачено: 131,3 млрд рублей. Остаток средств 2021 года – 44,2 млрд рублей, в 2022-м – 87,1 млрд рублей.

В 2022 году лекарствами, медизделиями и медпомощью обеспечены 5214 детей. В перечне болезней, лечение которых обеспечивает фонд, насчитывается сейчас 59 нозологий, 15 были включены в него в прошлом году. Список болезней будет расширяться и дальше, говорится в отчете.

Больше всего среди подопечных фонда пациентов с муковисцидозом (1474), а также со спинальной мышечной атрофией (1154). Но в перечне фонда есть и заболевания, с которыми в стране всего несколько пациентов. Это, например, наследственный дефицит фактора свертывания крови XIII (четыре пациента), врожденные нарушения синтеза желчных кислот (два пациента), центральный гиповентиляционный синдром (синдром проклятия Ундины) (семь пациентов).

«Сумма средств от повышенной ставки налогообложения и направленных на реализацию основных задач фонда оказалась заметно выше прогноза. Но мы видим, что экспертный совет фонда постоянно расширяет перечни заболеваний, по которым оказывается помощь, перечни лекарственных препаратов, медицинских изделий, видов помощи. Схема финансирования рассчитана на то, чтобы фонд мог гарантировать исполнение уже взятых перед семьями с больными детьми обязательств. Заявки на помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями исполняются в полном объеме и должны быть также в полном объеме исполнены в будущем, вне зависимости от суммы ежегодных поступлений, колебаний курсов валют, изменения стоимости лекарственных препаратов», – приводятся в отчете слова главы фонда Александра Ткаченко.

С 2023 года фонд обеспечивает также детей из программы 14 ВЗН и в течение одного года подопечных фонда, которым исполнилось 18 лет.

На конец 2022 года в список лекарств, закупаемых фондом, вошли 52 МНН, а также семь видов медицинских изделий. Стоимость лекарств, закупленных фондом в 2022 году, варьировалась от 1062,9 рубля до 100 млн рублей за упаковку.

На покупку зарегистрированных лекарственных препаратов фонд потратил в 2022 году 40,2 млрд рублей, на незарегистрированные ЛП – 20,6 млрд рублей, на медизделия – 383,7 млн рублей, на оплату медуслуг – 44 млн рублей.

«В ходе переговоров с поставщиками и производителями при участии ФАС России фонду удалось сэкономить значительные средства – 11 млрд рублей. Кроме того, сумма средств от повышенной ставки налогообложения и направленных на реализацию основных задач фонда оказалась заметно выше прогноза», – цитируются в отчете слова главы фонда Александра Ткаченко.

На работу самого фонда за 2022 год было потрачено 176 млн рублей, из них 130,7 млн рублей – на оплату труда сотрудников.

gxpnews