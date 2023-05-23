Гель для залечивания язв у пациентов с эпидермолизом получил одобрение FDA

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые разрешило к использованию разработку американской Krystal Biotech. Одобрение получил гель для заживления ран и язв, вызванных неизлечимым генетическим заболеванием – дистрофическим буллезным эпидермолизом (ДБЭ), сообщается на сайте компании.

Производитель уточняет, что гель Vyjuvek является первым и пока единственным препаратом, который залечивает повреждения кожи, воздействуя на генетическую причину возникновения ДБЭ. В ходе клинических исследований препарата с участием 31 пациента выяснилось, что гель полностью заживил раны у 65% из них (по сравнению с 21,6% случаев полного заживления у пациентов, принимавших плацебо).

По данным Krystal Biotech, ДБЭ страдают 9000-10 000 человек во всем мире, в том числе в США – около 3000. Одним из характерных проявлений заболевания являются открытые раны, которые в том числе могут спровоцировать развитие кожных инфекций, образование рубцов и даже рак кожи. Ожидается, что Vyjuvek появится в продаже в третьем квартале 2023 года.

В России одной из фармкомпаний, разрабатывающих препараты для лечения ДБЭ, является резидент Сколково «Скинцел». Компания изучает и исследует эффективность сразу нескольких клеточных продуктов.

gxpnews