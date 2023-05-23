Дорогостоящие ЛП могут начать оплачивать только после положительного исхода лечения

В Правительстве РФ ведутся переговоры о возможном применении механизма риск-шеринга при лечении пациентов с редкими болезнями. Как правило, лекарства для таких людей дорогостоящие, при этом их применение не всегда приводит к положительному результату. Как выяснил «Коммерсантъ», разработкой проекта изменений к ФЗ-44 о госзакупках и ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании» занимаются Минздрав РФ, Минфин РФ, ФАС и группа депутатов Госдумы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что правительству становится все труднее обеспечивать пациентов дорогими лекарствами. Отмечается, что такие договорные модели, как риск-шеринг, которые предусматривают введение дополнительных обязательств для производителей, применяются в международной практике. Эта модель подразумевает заключение соглашения между участниками процесса, что обеспечивает максимальную результативность бюджетных расходов, отметили авторы проекта.

Согласно предлагаемым изменениям, госзаказчики смогут предусмотреть «дополнительные обязательства поставщика и иные особенности исполнения контракта, обусловленные результатами исполнения контракта и (или) результатами применения препаратов, поставленных по контракту». Эти полномочия распространятся только на закупки оригинальных или референтных препаратов, у которых нет зарегистрированных аналогов.

«Необходимость поправок к ФЗ-44, которые позволят использовать при госзакупках препаратов альтернативные модели контрактов, и в том числе риск-шеринг, давно назрела. Некоторые регионы уже начали реализовывать на своей территории подобные механизмы по отдельным нозологиям. В частности, Московская область несколько лет назад применила механизм разделения рисков при закупке препаратов для лечения гепатита С», – приводит «Коммерсантъ» комментарий по теме главы ассоциации международных фармкомпаний «Инфарма» Вадима Кукавы.

В апреле 2023 года на площадке GxP News состоялась дискуссия, главным вопросом которой стало возможное применение риск-шеринга при лечении пациентов с орфанными заболеваниями. «На смену биотехнологиям приходят генные, клеточные, CAR-T-технологии, отвечающие концепции персонализированного лечения. Доступность таких технологий может стать значительно выше с использованием инновационных моделей контрактов на поставку ЛП», – высказался в ходе обсуждения генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

По мнению генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ Виталия Омельяновского, модель оплаты ЛП по факту получения терапевтического эффекта необходимо внедрять как в России, так и в СНГ.

gxpnews