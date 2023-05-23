«Фармимэкс» создаст сеть центров сбора плазмы крови для работы завода в Рязанской области

В Скопинском районе Рязанской области официально началось строительство производственного комплекса «Октафарма-Фармимэкс» по производству субстанций и препаратов плазмы крови. Реализация проекта, который потребует вложения не менее 5 млрд рублей, будет вестись на протяжении нескольких лет, а параллельно компания создаст на территории разных регионов России сеть центров по сбору плазмы крови. Об этом GxP News рассказали в пресс-службе «Фармимэкса».

В торжественной церемонии закладки первого камня будущего предприятия в том числе принял участие генеральный директор ООО «Октафарма-Фармимэкс» Эндрю Смит. «Сбор плазмы у локальных доноров и ее последующее использование в качестве сырья для производства сделает наши препараты более доступными для российских пациентов. <…> Наш проект позволит создать сотни рабочих мест, а также улучшить социальную инфраструктуру региона», – заявил он.

Согласно макету будущего предприятия, площадь которого составит 32 000 кв. м, в здании расположатся производственные помещения (включая зоны для фракционирования плазмы), зоны очистки и розлива, склад, лабораторный комплекс (аналитическая, микробиологическая лаборатории и лаборатории входного контроля), административный комплекс.

Группа препаратов, изготавливаемых на основе плазмы крови, является особым классом лекарственных средств и используется в трех терапевтических областях: гематология, иммунотерапия и интенсивная терапия. Зачастую их применение – единственный возможный вариант лечения тяжелых заболеваний и угрожающих жизни состояний, отмечают в пресс-службе.

Площадка для строительства завода в Скопинском районе была подобрана еще в 2017 году, а в 2018-м ООО «Октафарма-Фармимэкс» подписало с Минпромторгом РФ и региональным правительством специальный инвестиционный контракт (СПИК). Планируется, что мощность производства составит 600 тысяч литров препаратов крови в год.

gxpnews