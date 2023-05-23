«Генериум» начнет КИ препарата от идиопатической тромбоцитопенической пурпуры

Отечественная компания – разработчик биотехнологических лекарств «Генериум» проведет в Москве клинические исследования (КИ) препарата для лечения хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). В качестве поддержки производителя столица выделила на организацию испытаний 6 млн рублей, сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова.

Испытания разработки пройдут на базе ведущих московских клиник: МКНЦ им. А. С. Логинова и ГКБ им. С. П. Боткина, где проводится специализированное лечение пациентов с гематологическими заболеваниями. Препарат от «Генериума» является импортозамещающим биоаналогом зарубежного «Энплейта» от Amgen.

ИТП – аутоиммунное гематологическое заболевание, проявляющееся усиленным разрушением тромбоцитов, участвующих в процессах свертывания крови. При отсутствии лечения с высокой вероятностью происходит инвалидизация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за три года в столице провели более 500 доклинических и клинических исследований лекарств, а с сентября 2022 года город получил заявки на испытания 16 препаратов от семи компаний. Для девяти разработок уже подобраны площадки для изучения.

gxpnews