«Биокад» и Аlexion подали заявки на включение своих препаратов в перечни ЖВНЛП и «14 ВЗН»

Оба лекарства «Биокад» зарегистрировал весной 2023 года. В госпрограмме «14 ВЗН» дивозилимаб сможет конкурировать с окрелизумабом от Roche, а сампэгинтерферон бета-1а– с пэгинтерфероном бета-1а (Плегриди от британской Biogen). В 2022 году окрелизумаб закуплен по программе на 6,6 млрд рублей, пэгинтерферон бета-1а – на 3,1 млрд рублей, следует из данных Headway Company и подсчетов Vademecum.

Препарат Тенексиа разрабатывался «Биокадом» с 2012 года. Объем рынка пегилированных интерферонов для лечения рассеянного склероза в компании оценивают в 2 млрд рублей. На исследования сампэгинтерферона бета-1а «Биокад» получил господдержку в размере 42,6 млн рублей.

Препарат представляет собой конъюгацию пэгинтерферона бета-1а с молекулой полиэтиленгликоля, что, по данным компании, увеличивает продолжительность действия интерферона на организм и, соответственно, уменьшает кратность введения препарата до одного раза в две недели.

На разработку и исследование Ивлизи «Биокад» направил более 1 млрд рублей собственных средств, а также субсидии Минпромторга на сумму 16,3 млн рублей. Как сообщала компания, дивозилимаб способен связывать антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при рассеянном склерозе, но при этом не подавляет способность к их восстановлению и иммунитет пациента.

Также межведомственная комиссия рассмотрит включение в перечни равулизумаба от Alexion Pharmaceuticals — Ултомирис. Препарат одобрен FDA в 2018 году и зарегистрирован в России в феврале 2023 года. Согласно показаниям, Ултомирис предназначен для взрослых пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией и атипичным гемолитико-уремическим синдромом, включенным в «14 ВЗН».

Ултомирис должен составить конкуренцию отечественному экулизумабу, закупки которого обошлись Минздраву РФ в 8,6 млрд рублей в 2022 году.

В 2020 году Alexion отозвала в РФ регистрацию Солириса в связи с тем, что препарат уступил рынок экулизумаба отечественным аналогам Ацверис и Элизария от «Биокада» и «Генериума» соответственно.

Предыдущая комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней собиралась 10 февраля 2023 года. Тогда было рассмотрено включение в перечень ЖНВЛП антикоагулянта надропарина кальция, подавляющее большинство членов комиссии высказалось против.