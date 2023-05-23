Производителям ТСР предоставят субсидии на разработку новой продукции

Субсидию будут направлять из федерального бюджета. Поддержка производителей ТСР проходит по федпроекту «Научное обеспечение развития производства медицинских изделий», который входит в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Ранее получить поддержку от правительства могли только организации, входящие в перечень субъектов экономической деятельности по производству продукции для реабилитационной индустрии. Новым постановлением регламентируется возможность получения субсидий организациями вне перечня. Для этого им необходимо предоставить документы в Минпромторг России для последующего включения в перечень, а также подтвердить наличие не менее 90% выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году.

Компании могут получить субсидии на проекты, рассчитанные не более чем на три года. Обязательным условием является участие людей с инвалидностью в тестировании ТСР. Транши от правительства можно тратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, оплату труда сотрудников и услуг инвалидов, которые участвуют в тестировании средств реабилитации.

Чтобы получить господдержку, компании должны пройти конкурсный отбор. Оценивать организации будет межведомственная комиссия – в ее состав входят представители Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевые эксперты.

О намерении расширить действие господдержки Минпромторг сообщал в марте 2023 года. Тогда отмечалось, что в новой редакции постановления правительства укажут, что на субсидии смогут рассчитывать юридические лица с долей владения офшорных компаний не более 25%.

В апреле 2023 года Правительство России утвердило дорожную карту по развитию продукции реабилитационной направленности на срок с 2023 по 2025 год. В список мер вошла поддержка сети лабораторий по тестированию медицинских изделий, маркировка продукции, субсидии производителям, а также разработка национальных и профессиональных стандартов. Ответственным за исполнение проекта назначен Минпромторг.

Согласно обновленной дорожной карте, для предприятий будут сохранены государственные субсидии на производство и разработку медизделий для реабилитационной индустрии. Их, как и раньше, будут поддерживать в участии на российских и международных выставках.