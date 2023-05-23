В Госдуме создали Совет по вопросам цифровизации здравоохранения

Башанкаев отметил, что стремительное развитие цифровых технологий ставит вопрос об их правильном внедрении и доступности не только для медучреждений, но и для пациентов. Главной заслугой цифровизации депутат назвал снижение количества «бумажной волокиты и бюрократии».

Для повышения качества экспертной деятельности в состав совета вошли представители научного сообщества, госорганизаций, бизнеса и общественники. Заместителем главы совета назначен председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член общественного совета Минздрава РФ Муслим Муслимов. Он обладает «широким взглядом и пониманием» существующих проблем в организации и управлении системы здравоохранения, подчеркнул Башанкаев.

«Трансформация системы, помимо технологических изменений, научных и финансовых аспектов, должна учитывать и уровень компетенции управленческих медицинских кадров. Обучение персонала было и остается одним из ключевых звеньев цифровой трансформации. На базе ряда образовательных учреждений города Москвы при поддержке Муслима Ильясовича и экспертов Национальной ассоциации организованы курсы повышения квалификации для управленцев в сфере здравоохранения, преподавателями которых являются врачи-практики и эксперты других специальностей», – рассказал Бадма Башанкаев.

Всего при Комитете Госдумы по охране здоровья теперь функционирует 14 экспертных советов. В апреле 2022 года при комитете появился Экспертный совет по экономике и управлению инновациями в здравоохранении. Основной задачей стало совершенствование законодательства в вопросах, связанных с внедрением инновационных технологий здравоохранения и системы финансирования медпомощи. Руководителем совета является председатель комитета Дмитрий Хубезов.