«Полисан» взыскал с фармдистрибьютора «Профитмед» 282 млн рублей

Согласно материалам суда, с сентября по декабрь 2022 года «Полисан» поставил «Профитмеду» препараты на общую сумму 296,6 млн рублей, однако дистрибьютор перевел на счета производителя только 700 тысяч и вернул партию товара стоимостью 30,6 млн рублей. В декабре 2022 года истец направил ответчику претензию с требованием погасить задолженность в размере 258,9 млн рублей и выплатить неустойку 23,5 млн рублей, однако условие выполнено не было.

Суд счел претензии «Полискана» обоснованными и 10 мая взыскал указанную сумму с «Профитмеда». Также дистрибьютор должен оплатить расходы истца по оплате услуг представителя и по оплате госпошлины на общую сумму 400 тысяч рублей.

В отношении «Профитмеда» инициирована процедура банкротства. В январе 2023 года иск о банкротстве ЗАО «Профитмед» в Арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». К дистрибьютору только в 2023 году подано исков на 1,9 млрд рублей, говорится в СПАРК-Интерфакс, на самую крупную сумму – от Аресбанка.

Преображенский районный суд Москвы в январе 2023 года по иску Сбербанка в качестве обеспечительной меры арестовал все имущество «Профитмеда» и его соучредителя Дмитрия Свирина в пределах суммы долга перед банком, включая лекарства, оборудование «Профитмеда» и недвижимость Свирина. Размер этого долга неизвестен. Оспорить решение в марте «Профитмеду» не удалось. Теперь «Аресбанк» требует через суд освободить часть арестованных средств на сумму 563,3 млн рублей, находящихся в банке на залоговом счету.

В числе недвижимого имущества соучредителя «Профитмеда», арестованного судом, – две квартиры в Москве и Подмосковье, два машино-места, земли в Раменском районе Московской области общей площадью более 10 тысяч кв. м и три дома. Арестованы также доли Свирина в ООО «Верхауз СПб» (управляет петербургским складом, там у предпринимателя – 23%), ООО «Нашотель» (управляет одноименным отелем в Санкт-Петербурге, у Свирина 22,37%) , ООО «Отельуправление» (23%), ЗАО «Верхаус Норд» (50%), АО ФК «Профит Хауз» (доля не указана), ЗАО «Фин Бэст» (владеет ООО «Профитпаб», управляющим баром Stairs на Петровке в Москве).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НТФФ «Полисан» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1993 году. Александру Борисову принадлежат 53,88% долей компании, Алексею Коваленко – 46,12%. Выручка «Полисана» в 2022 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль – 2,1 млрд рублей.

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «ПрофитМед» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 25,7 млрд рублей, убыток составил 8,8 млрд рублей. Харитонин также один из основных владельцев «Аресбанка».