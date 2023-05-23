Элизабет Холмс отправится в тюрьму в конце мая

Эдвард Давила, судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии 18 мая назначил следующую среду, 30 мая, датой, когда 39-летняя Холмс начнет отбывать срок заключения. Днем ранее Девятый окружной апелляционный суд США отклонил ее ходатайство о том, чтобы остаться на свободе под залог.

В январе 2022 года суд присяжных признал Холмc виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Каждый пункт, согласно американскому законодательству, мог повлечь за собой максимальный 20-летний тюремный срок. Прокуратура США рекомендовала суду приговорить Холмс к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере $800 млн. В итоге в ноябре 2022 года основательницу Theranos приговорили к 11,3 года заключения.

Прокуроры в ходе судебного разбирательства заявили, что Холмс исказила информацию о технологиях и финансовом положении Theranos. Элизабет дала показания в свою защиту, пояснив, что на тот момент считала свои заявления правдивыми, а за качество тестов отвечали руководители лабораторий.

Приговор предполагал, что Холмс начнет отбывать срок 27 апреля 2023 года. Адвокаты основательницы Theranos ходатайствовали, чтобы Холмс осталась на свободе под залог, пока готовится апелляционная жалоба на решение суда. В апреле судья Давила отклонил ходатайство. Но за два дня до начала исполнения приговора Холмс снова попросила Девятый окружной апелляционный суд США приостановить исполнение решения. Суд отклонил ее доводы, утверждая, что апелляция, вероятно, приведет к новому судебному разбирательству, что позволит ей остаться на свободе под залог.

Соответчик Холмс бывший президент Theranos Рамеш Балвани признан виновным в обмане инвесторов и пациентов Theranos на отдельном судебном процессе и приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Балвани отбывает наказание с 20 апреля, после того как судья Давила и Девятый окружной апелляционный суд США отклонили его просьбу остаться на свободе под залог на время рассмотрения апелляции.

Элизабет Холмс и Рамеша Балвани обязали выплатить $452 млн жертвам мошенничества по решению суда. Из этой суммы подсудимые должны выплатить $125 млн медиамагнату Руперту Мердоку, инвестировавшему в Theranos. Walgreens и Safeway, заключившие сделки с компанией, также признаны потерпевшими по делу.

Журнал Forbes в 2014 году назвал Элизабет Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, оценив ее состояние в $4,5 млрд. Theranos рухнула после того, как в 2015 году в серии статей The Wall Street Journal была поставлена под сомнение эффективность разработанной технологии. В 2016 году последовало расследование Федеральной прокуратуры США и проверка комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.