В Красноярске экс-главу учреждения ФМБА заподозрили в мошенничестве при закупках лекарств

Бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА заподозрили в мошеннической схеме при закупках лекарств. Сотрудники центра частично подменяли препараты при закупке, которые затем использовали в своих целях. Экс-глава центра была задержан, а его имущество на сумму 53 млн руб. арестовано.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия установили причастность бывшего генерального директора ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА» к мошенничеству в особо крупном размере при закупках лекарств (ч.4 ст.159 УК РФ). Также по этому делу проходит представитель коммерческой организации. Имена подозреваемых, а также название компании не называются. По данным «Медицинского вестника», речь в частности идет о бывшем гендиректоре центра Борисе Баранкине, его заместителе и экс-супруге Татьяне Баранкиной.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год между коммерческой фирмой и центром были заключены контракты на поставку лекарственных средств. Оплачены они были за счет средств ОМС.

Бывшие генеральный директор, заместитель директора по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой центра, а также руководитель отдела закупок коммерческой фирмы создали мошенническую схему. Под видом необходимых лекарственных средств сотрудники центра получили для нужд пациентов другие дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 млн руб. Этими лекарствами подозреваемые «распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц».

Бывший гендиректор задержан и заключен под стражу. Заместитель и руководитель отдела помещены под домашний арест. В ходе обыска на территории аптечного склада центра ФМБА изъято свыше 1,5 тыс. упаковок сильнодействующих и иных лекарственных препаратов: седативные, болеутоляющие, успокоительные, косметологические препараты, средства для похудения. У экс-гендиректора арестовали автомобиль, два жилых и два нежилых помещения и денежные средства в общей сумме более 53 млн руб.

В сентябре 2022 года руководство ФМБА сообщило об антикоррупционной проверке в ФНКЦ. В конце февраля стало известно об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере при поставках в центр лекарственных препаратов. Его фигурантами стали два бывших должностных лица, а также представитель коммерческой организации, сообщили в региональном Следственном комитете.

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik