Индийские сиропы от кашля будут проверять перед экспортом из-за смерти детей

С 1 июня в Индии вводится обязательная проверка качества предназначенных для экспорта сиропов от кашля. Исследования на предмет загрязнений будут проходить в государственных лабораториях с 1 июня, сообщается в распоряжении Главного управления внешней торговли страны.

Причиной послужило массовое отравление детей, принимавших их, в Гамбии и Узбекистане, которое привело к десяткам смертей. По данным ВОЗ, смерть наступила из-за острого повреждения почек, вызванного токсинами этиленгликоль и диэтиленгликоль (компоненты тормозной жидкости для автомобилей).

По информации Reuters, попадание токсинов в лекарство допустил импортер пропиленгликоля – основного ингредиента для создания сиропов, однако эти данные пока не нашли подтверждения.

В 2022-2023 финансовом году (завершился 1 апреля) Индия получила $17,6 млрд за экспортированные сиропы от кашля. Их поставляют в страны Африки, ОАЭ, Великобританию, Непал и другие государства. В России потенциально опасные индийские сиропы от кашля не зарегистрированы.

gxpnews