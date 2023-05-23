В правительстве дорабатывают законопроект о риск-шеринге

Поправки предложено внести в ФЗ-44 «О госзакупках» и ФЗ-326 «Об обязательном медицинском страховании». В обсуждении участвуют Минздрав, Минфин и ФАС России, получившие первую версию разработанного документа в 2022 году. В начале 2023 года ведомства внесли свои предложения.

Авторы поправок предлагают дополнить 44-ФЗ новой статьей, разрешающей госзаказчикам заключать контракты на поставку лекарств с дополнительными обязательствами поставщика в зависимости от эффективности терапии. В пояснительной записке говорится, что правительству становится сложнее обеспечивать пациентов все более дорогими лекарствами.

Условия конкретных контрактов и начальную максимальную цену будет утверждать комиссия Минздрава.

В законе «Об ОМС» появятся правила формирования тарифов для получения терапии в условиях стационара.

ФАС предложила заключать такие механизмы не через механизм единственного поставщика, другие ведомства поддержали антимонопольную службу. Минфин настаивает на уточнении оснований для пересмотра договоров при неэффективности препарата.

Работа над изменениями в законодательство началась еще в 2020 году, но была приостановлена из-за пандемии. Разработкой поправок занимались члены межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения. О завершении работы группы над законопроектом Vademecum сообщал в середине 2022 года. Но тогда предлагалось осуществлять такие закупки у единственного поставщика – владельца или держателя регудостоверения на препарат. На тот момент у Минфина и ФАС оставались замечания к документу.