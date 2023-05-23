FDA одобрило раствор для лечения симптомов синдрома сухого глаза

FDA одобрило офтальмологический препарат от компаний Bausch + Lomb и Novaliq, который применяется для лечения симптомов синдрома сухого глаза. Впервые одобрение регулятора получил препарат, который непосредственно предотвращает испарение слезы.

Согласно результатам клинических исследований, раствор Miebo значительно улучшил состояние глаз пациентов с синдромом. Проявление симптоматики начало заметно снижаться примерно на 15-й день использования и сохранялось в течение всего периода испытаний (57 дней).

Активное вещество Miebo – перфторгексилоктан – образует на слезной пленке слой, который не допускает испарения влаги с поверхности глаза. Ожидается, что препарат выйдет на рынок США во второй половине 2023 года. Закапывать раствор необходимо четыре раза в день.

В 2022 году FDA разрешило к реализации первый дженерик Restasis, применяемого для увеличения слезопродукции при синдроме сухого глаза.

gxpnews