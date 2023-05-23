Мурашко заявил о нехватке высокотехнологичного оборудования в медицине

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что отечественная отрасль медицины остро нуждается в высокотехнологичном оборудовании и имплантируемых активных медизделиях. Об этом он сообщил в ходе общего собрания членов Российской академии наук (РАН).

Кроме того, чиновник отметил, что Россия продвинулась вперед в области разработки радиофармпрепаратов. «Наша страна имеет уникальные компетенции, и я хочу поблагодарить всех тех, кто за последние два года создал ряд лекарственных препаратов, которые позволили в том числе лечить пациентов с ранее неизлечимыми заболеваниями», – сказал Мурашко, добавив, что медицинское и академическое сообщества должны сплотиться ради дальнейших достижений и разработок.

Всего в течение последних двух лет в РФ зарегистрировано 135 радиофармпрепаратов по 35 МНН. Всего на данный момент в стране применяются 54 таких лекарства, из которых большинство российского производства.

gxpnews