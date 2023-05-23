Novo Nordisk может передать российский бизнес партнеру

Несмотря на то что фарминдустрия не попала под действие западных санкций, российский рынок покинули две американские компании – Bristol-Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly. Они передали свой бизнес Swixx Biopharma, которая продолжила поставки препаратов. По данным источников «Коммерсанта», такую возможность рассматривает, помимо Novo Nordisk, немецкая Boehringer Ingelheim.

Датская фармкомпания Novo Nordisk на российском рынке с 1990 года. Основные продукты компании – инсулины (инсулин аспарт, инсулин деглудек, инсулин детемир и человеческие генно-инженерные инсулины) и сахароснижающие препараты (семаглутид, лираглутид).

По данным Headway Company, в I квартале 2023 года больше всего операторам государственных закупок Novo Nordisk продала препарат от диабета Фиасп – на 401,28 млн рублей. В этот период отмечено сокращение госзакупок препаратов Ново Рапид Флекспена – на 10,5% по сравнению с прошлым годом – и Ново Микс 30 Флекспена – в 1,6 раза. Все эти препараты содержат инсулин аспарт.

Novo Nordisk в марте 2022 года объявила о своем решении прекратить инвестиции в маркетинг и новые клинические исследования в России. В отчете за 2022 год фармкомпания отмечала, что сместила фокус в сторону обеспечения бесперебойных поставок инсулинов и других основных лекарств в страну.

Некоторые препараты Novo Nordisk решила в Россию не поставлять. В конце 2022 года компания уведомила Росздравнадзор о планах по прекращению поставок гипогликемических средств Оземпик и Ребелсас (семаглутид). Оземпик уже исчез из аптек и поставляется только по льготе, но его поставки продолжатся до конца 2023 года, как и Ребелсаса.

Несмотря на ограничение работы в России, по данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Ново Нордиск» выросла в 2022 году на 13% год к году – до 15,39 млрд рублей, чистая прибыль также показала рост в 2,3 раза – до 690 млн рублей.