Ужесточены правила отбора для получения субсидий на производство средств реабилитации

В правительстве решили ужесточить правила отбора для получения субсидий на производство средств реабилитации. Минимальная доля иностранного капитала в российских компаниях снизилась и теперь не должна превышать 25%.

Правительство ужесточило правила отбора для получения субсидий на разработку, испытание и внедрение средств реабилитации. Минимальная доля иностранного капитала в российских организациях снизилась с 50 до 25%. Такое постановление № 787 от 19.05.2023 размещено 20 мая на портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Уточнены условия для получения субсидии публичными акционерными обществами и международными компаниями, акции которых размещены на российском фондовом рынке. Для них не будет учитываться доля иностранного капитала, принадлежащего офшорным компаниям.

Кроме того, документ определил сроки размещения на едином портале бюджетной системы сведений о субсидии: не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о федеральном бюджете. Также, если организация не включена в перечень производителей средств реабилитации, то ее участие в конкурсе допускается при предоставлении в Минпромторг документов, которые подтверждают соответствие компании необходимым условиям для включения в перечень, включая получение не менее 90% выручки от продажи средств реабилитации.

В марте правительство также внесло изменения в правила предоставления льготного кредитования системообразующим предприятиям промышленности и торговли. Если доля иностранного капитала в них будет превышать 25%, то компании не смогут воспользоваться такой господдержкой. Ранее эта планка была установлена в 50%.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik