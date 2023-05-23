Novo Nordisk прокомментировала информацию о сокращении производства инсулина в РФ

Российский завод международной фармацевтической компании Novo Nordisk продолжает производить инсулин, об этом сообщили в пресс-службе российского представительства компании.

“Наша главная задача в России – сохранять поставки инсулина для обеспечения пациентов жизненно важными препаратами. Наш российский завод продолжает производить инсулин, предназначенный только для пациентов в России”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Novo Nordisk рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке и передачи поставки своих препаратов стороннему дистрибьютору. Предполагалось, что в роли «посредника» выступит «Герофарм».

gxpnews