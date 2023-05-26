Виктория Преснякова предложила обязать «федералов» открывать аптеки в труднодоступных районах

Виктория Преснякова предложила обязать федеральные аптечные сети открывать аптеки в труднодоступных и удаленных территориях. Сегодня в эти районы идут в основном представители малого и среднего бизнеса аптечной розницы.

Федеральные аптечные сети нужно обязать открывать аптеки в труднодоступных территориях. Такую инициативу директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова высказала в ходе «круглого стола» Общественного совета при Росздравнадзоре. Он был посвящен вопросам лекарственного обеспечения жителей труднодоступных и отдаленных районов, передает корреспондент «ФВ».

«Малый и средний бизнес, который может открывать аптечные точки в труднодоступных и сельских регионах, не имеет никаких ни льгот, ни привилегий, — сказала Преснякова. — Все льготы, которые предусмотрены в целом для малого и среднего бизнеса, не распространяются на аптечные учреждения. И это большая беда, поскольку большие федеральные аптечные сети не хотят и не пойдут в труднодоступные регионы».

При этом в городах «федералы» выбирают уже «раскрученные» места и открывают свои аптеки рядом с теми, кто уже наработал трафик, и тем самым «убивают» малый и средний бизнес, сказала эксперт.

«Если «федералы» так развиваются, то давайте их обяжем открывать точки в труднодоступных регионах», — предложила Преснякова.

Осуществить это на практике будет затруднительно, прокомментировал председатель Общественного совета и модератор «круглого стола» Виктор Дмитриев.

«Как подсказывает мой опыт, как только мы начнем что-то навязывать «федералам», они завтра формально перестанут быть «федералами»: подробятся на несколько частей (если мы будет отталкиваться от численности аптек для определения категории), и ничего мы в итоге не получим», — резюмировал Дмитриев.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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