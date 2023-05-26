Росздравнадзор назвал незаконными региональные эксперименты с передвижными аптеками

Росздравнадзор назвал региональные эксперименты с передвижными аптеками незаконными. Лекарственное обеспечение посредством автолавок, аптек на колесах — нарушение обязательных требований законодательства.

Росздравнадзор считает региональные пилоты с лекарственными автолавками незаконными. Также в службе сомневаются, что передвижные аптечные организации смогут быть рентабельными. Об этом руководитель Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова рассказала на «круглом столе» Общественного совета при Росздравнадзоре, который был посвящен вопросам лекарственного обеспечения жителей труднодоступных и отдаленных районов, передает корреспондент «ФВ».

«В Якутии открыли передвижные аптечные пункты, вопрос решен на уровне руководства Республики Саха, — сказала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. — У них есть пилотный проект и опыт, которым они готовы делиться. Сейчас такой же вопрос прорабатывается в Хакасии».

По ее словам, надо подходить к этому вопросу системно и четко прописать критерии и условия работы таких предприятий.

«Это нарушение обязательных требований законодательства России. Мы об этом неоднократно говорили», — прокомментировала эту новость Крупнова.

«Чтобы у нас не получилась та же ситуация, которая произошла с Почтой России. Говоря о передвижных аптеках, мы должны четко понимать, какие там затраты, — продолжила эксперт. — Даже если это будет аптека на базе автотранспорта. Вот она приехала, и если она остается в населенном пункте на какой-то период, то для поддержания температуры в кузове, в холодильнике должна либо расходовать горюче-смазочные материалы, либо подключиться к электросети. И тогда стоимость доставленных ею лекарств, по нашим расчетам, выходит намного дороже, чем в аптечном пункте или аптечном киоске».

Дополнительные средства требуются на содержание автотранспорта, а перед работой он должен пройти процедуру валидации, что тоже влечет определенные расходы. Доставка лекарств будет «золотой», подчеркнула Крупнова.

Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко предложил предусмотреть возможность осуществления розничной фармацевтической деятельности на базе передвижных медицинских комплексов. В частности, на территории Хабаровского края в таком формате работают автопоезд и теплоход здоровья, которые посещают населенные пункты с численностью населения даже менее 100 человек.

«Вполне реально включить в эти бригады фармацевта», — резюмировал министр.

При работе над соответствующим законопроектом необходимо грамотно и четко прописать, что такое передвижной аптечный пункт, отметила руководитель комиссии по вопросам обращения медицинской продукции и лекарственного обеспечения Общественного совета при Росздравнадзоре, исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

«Не всегда это автолавка, есть такие места, куда машина никогда не доберется, — сказала она. — Где-то это может быть и теплоход, и пароход. Потом их придется лицензировать, поэтому следует сразу продумать формулировки, чтобы лицензионные требования можно было выполнить».

Законопроект о возрождении передвижных аптек был принят в феврале 2021 года. Однако затем несколько лет о нем не вспоминали.

В 2021 году глава Северной Осетии заявлял, что готов нести персональную ответственность за запуск мобильной аптеки, хотя такая форма торговли лекарственными средствами не предусмотрена федеральным законодательством, писал «ФВ». Он заверил главу республиканского Минздрава, что за такое решение никого не посадят.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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