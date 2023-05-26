Amgen прекратит поставки в РФ не имеющего аналогов ЛП от псориатического артрита

Американская Amgen прекратит поставки в Россию препарата «Отесла» (апремиласт) против псориатического артрита. Действующее вещество апремиласт входит в ЖНВЛП и профильные клинические рекомендации и не имеет аналогов в России.

О своем решении фармкомпания уведомила Росздравнадзор, а ведомство, в свою очередь, предупредило о высоком риске дефектуры апремиласта главного внештатного специалиста – ревматолога Минздрава РФ Евгения Насонова.

Тем не менее, по мнению директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой» Александра Лилы, отсутствие апремиласта не станет проблемой. Вещество относится к группе таргетных синтетических препаратов, куда входит также тофацитиниб (оригинальный «Яквинус» от Pfizer). Кроме того, для лечения заболеваний, при которых назначается «Отесла», применяются противовоспалительные ЛП, такие как «Метотрексат» или «Сульфасалазин».

Помимо псориатического артрита, препарат «Отесла» показан для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени тяжести и болезни Бехчета.

gxpnews