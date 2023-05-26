Росздравнадзор: розничные цены на ЖНВЛП за четыре месяца выросли на 1%

Рост розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за четыре месяца текущего года составил 1%, сообщили в четверг в пресс-службе Росздравнадзора.

«Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством с целью повышения их доступности для населения и медицинских учреждений. Так, за первые четыре месяца 2023 года рост розничных цен на ЖНВЛП составил 1%. В частности, на лекарственные препараты в ценовом сегменте свыше 500 рублей прирост стоимости составил 0,2%», – говорится в сообщении.

По данным Росстата, с 16 по 22 мая в группе наблюдаемых медикаментов подорожали «Аллохол» – на 0,5%, «Валидол» – на 0,4%, «Корвалол» – на 0,3%, метамизол натрия (отечественный «Анальгин») и поливитамины – на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,3%, «Ренгалин» – на 0,1%.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор отзывает партию гормонального препарата широкого спектра действия «Преднизолон Эльфа» из-за нарушения в трех его сериях. Отбракованная партия – это раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах производства Indus Pharma Pvt Ltd (Индия), который поставляет фармкомпания НПЦ «Эльфа».

gxpnews