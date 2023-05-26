Препарат против гемофилии B от Centessa получил статус Fast Track

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило экспериментальному препарату SerpinPC британской фармкомпании Centessa Pharmaceuticals статус Fast Track. Это ускорит процесс ввода лекарства в оборот, если оно окажется эффективным.

Препарат предназначен для терапии гемофилии В. Заболевание, встречающееся у одного из 25 тысяч мужчин, вызывает нарушение свертываемости крови (дефицит фактора свертывания крови IX). В настоящее время стандартом лечения гемофилии является введение отсутствующих факторов свертывания крови, обеспечивающее кратковременное облегчение состояния. Тем не менее пациенты нуждаются в регулярной терапии для поддержания состояния.

SerpinPC вызывает ингибирование фактора свертывания крови XIV, что приводит к увеличению продукции тромбина, ускоряя процесс образования сгустка, говорится в пресс-релизе Centessa.

В 2022 году российская Biocad заявила о завершении доклинических исследований препарата против гемофилии B. «На данный момент готовим документы для подачи на разрешение клинических исследований», – говорил сотрудник компании Александр Прокофьев, уточняя, что на российском рынке отсутствуют препараты такого класса.

gxpnews