После принятия закона о производственных аптеках фармацевты верят в них еще меньше

В конце 2022 года президент РФ подписал закон о возрождении производственных аптек. Профессиональное сообщество отнеслось к нему неоднозначно. Прошло пять месяцев, но, судя по опросу, проведенному в сообществе «Фарма РФ», в возрождение производственных аптек верят всего 17% участников опроса. В 2022 году, когда законопроект только обсуждался в Госдуме, верящих в такой формат было почти вдвое больше.

Несмотря на то что с момента подписания Федерального закона № 502 от 5 декабря 2022 года прошло почти полгода, уверенность в том, что производственные аптеки смогут возродиться в прежнем масштабе, разделяет меньшинство (17%) участников опроса, проведенного в сообществе «Фарма РФ». В появление производственных мини-аптек, которые, по замыслу Росздравнадзора, должны были бы заниматься только изготовлением препаратов на заказ, без торговли ЛП промышленного производства, верят почти столько же – 18% респондентов.

В июле 2022 года, когда закон о производственных аптеках только проходил обсуждения в Госдуме, «Фарма РФ» также спрашивала фармацевтов о возможности возрождения такого формата*. Тогда вера в производственные аптеки у фармацевтов была выше: в них сомневались только 55,8% респондентов против 83% сейчас, спустя пять месяцев после принятия закона.

В прошлом году в таких аптеках хотело бы работать больше половины респондентов – 59,4%.

При этом респонденты понимают всю важность производственных аптек. 20% говорят, что их появление даст толчок развитию персонализированной медицины, 16% отмечают, что поправки в закон позволяют изготавливать препараты в детской дозировке, 15% отмечают, что аптеки получили право использовать для изготовления экстемпоральных форм уже готовые лекарства, а 12% говорят, что такие аптеки помогут России обрести независимость от импортных препаратов.

Что же мешает возрождению производственных аптек? Основная причина, по мнению респондентов, – недостаточный профессионализм и врачей, и фармацевтов: врачи не знают прописей (так считают 14% респондентов), а фармацевтов, способных работать в производственных отделах, не хватает (13% респондентов). Кроме того, отсутствуют мелкие фасовки зарегистрированных субстанций (10%), а у препаратов, изготовленных в аптеках, короткий срок годности (10%).

Но, считают фармацевты, кое-что можно сделать для того, чтобы хотя бы попытаться возродить производственные аптеки. Прежде всего, считают респонденты исследования «Фарма РФ», необходимо предусмотреть возможности предоставления грантов и субсидий аптекам, которые готовы возродить производство (16% респондентов). Нужно заняться повышением уровня образования врачей (15%) и фармацевтов (14%), а также доработать правила изготовления отпуска лекарственных препаратов в аптеках (13%).

Методология: опрос проходил на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ» с 11 марта по 10 мая 2023 года. В нем принял участие 371 респондент.

* Опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 14 по 26 июля 2022 года. В нем приняли участие 557 человек.

gxpnews