«Ъ»: РФ грозит дефицит контактных линз

Компания Johnson & Johnson начала рассылать уведомления о приостановке поставок в Россию, об этом сообщает «Коммерсантъ FM» 24 мая. Сведения подтвердил владелец магазинов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров.

«Такая информация есть. Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности», – рассказал Тамимдаров в эфире «Коммерсант FM».

Тамимдаров также отметил, что Johnson & Johnson является одним из основных поставщиков на российском рынке. Он подчеркнул, что этот бренд занимал 40-50% рынка России. «Johnson работает и напрямую с большинством сетей оптик здесь, и через оптовых дистрибьюторов, которые распространяют по более мелким оптикам. Johnson доминировал на нашем рынке, занимал 40-50%», – добавил он.

Однако Минпромторг России уверяет, что в случае прекращения поставок контактных линз оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.

GxP News годом ранее сообщал, что в РФ возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue, ограничения в поставках происходили на фоне повышенного спроса на контактные линзы, так как россияне покупают их впрок в условиях скачков курса валют.

gxpnewshttps://gxpnews.net/2023/05/rf-grozit-deficzit-kontaktnyh-linz/