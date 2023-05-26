Россельхознадзор заявил о жалобах на продавцов ветпрепаратов на маркетплейсах

Около половины поступающих обращений о незаконной торговле ветеринарными препаратами относятся к продажам на маркетплейсах. Россельхознадзор рекомендовал онлайн-площадкам отслеживать контрафактные лекарственные средства.

Около 50% поступающих в Роскомнадзор обращений о незаконной торговле ветеринарными лекарственными препаратами относятся к маркетплейсам. Это говорит о том, что со стороны онлайн-площадок отсутствует контроль за размещаемой информацией о продавцах, у которых нет лицензии на фармдеятельность, либо они торгуют контрафактными и фальсифицированными препаратами, заявили в Россельхознадзоре.

В надзорном органе отмечают, что по решению Россельхознадзора такие страницы вносятся Роскомнадзором в единый реестр запрещенной информации. Служба рекомендует маркетплейсам размещать сведения о номере и дате лицензии на фармдеятельность, наименование продавца, ИНН и ОГРН, проверять наличие действующей лицензии, а также не допускать размещения предложений о торговле контрафактными и фальсифицированными ветпрепаратами.

Фото: 123rf.com

Артем Косенок

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