Экс-председатель правления «Фармэко» возглавил «Россиум Фармацевтика»

Экс-председатель правления холдинга «Фармэко» займется развитием фармацевтического направления в структуре концерна «Россиум», близкого холдингу «Доминанта».

Бывший председатель правления «Фармэко» Иван Коноплянников займется развитием розничного, дистрибьюторского и производственного бизнесов в структуре концерна «Россиум». Об этом сообщил telegram-канал «Право на здоровье».

Коноплянников до декабря 2022 года занимал пост председателя правления «Фармэко». 23 мая, согласно СПАРК, Коноплянников был назначен гендиректором компании «Россиум Фармацевтика». Ее учредителем является холдинг «Доминанта», близкий группам «Россиум» и «Регион» миллиардеров Романа Авдеева и Сергея Сударикова, пишет канал.

В октябре прошлого года холдинговая компания приобрела у Владимира Нестеренко фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Он был выкуплен у «36,6» в 2020 году. Сейчас «Доминанте» принадлежит доля в концерне «Россиум», который через Московский кредитный банк владеет сетью «36,6». «Доминанта» помимо «Джи Ди Пи» владеет также долей ООО «Концерн Россиум». «ФВ» направил запрос «Доминанте».

Руслан Мавлиханов

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