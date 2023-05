Минздрав попросил производителей не выпускать лекарства без коробок Экс-председатель правления «Фармэко» возглавил «Россиум Фармацевтика» » Контактные линзы появятся в перечне параллельного импорта в течение двух недель Минпромторг сообщил, что в течение двух недель внесет в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы. В списке появится продукция брендов J&J, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb. Ранее СМИ сообщали о возможности дефицита на иностранные линзы после прекращения поставок крупнейшего производителя J&J. В течение двух недель перечень продукции для параллельного импорта пополнится контактными линзами. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС. В списке появятся товары таких брендов, как Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb. «С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», – отметили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем, при сохранении официальных поставок, эта продукция может быть исключена из перечня. Накануне стало известно, что один из крупнейших поставщиков Johnson & Johnson уведомил ритейлеров об остановке импорта контактных линз. На прошлой неделе Минпромторг США ввел новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе и контактные линзы. При этом прямых ограничений на поставки нет, для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии. После этого Минпромторг России пообещал оперативно рассмотреть вопрос включения контактных линз в перечень товаров для параллельного импорта. В ведомстве также сообщили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребности России. В свою очередь, Росздравнадзор сообщил, что компания ООО «Джонсон & Джонсон» уведомила 27 октября 2022 года о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия «Линзы контактные 1-DAY ACUVUE® ТruЕуе® with HYDRACLEAR® 1» (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца I квартала 2023 года. Артем Косенок

