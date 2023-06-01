Ответственность за применение фармсубстанций в животноводстве могут ужесточить

Гендиректор ООО «Научно-внедренческий центр „Агроветзащита”» Сергей Енгашев выступил с предложением ужесточить ответственность за нарушения в области реализации фармацевтических субстанций. В частности, он считает необходимым лишать лицензий те компании, которые продают фармсубстанции непрофильным покупателям.

Российское законодательство запрещает применение фармсубстанций в профилактических и лечебных целях животноводства, однако установленная за такие нарушения административная ответственность не пугает компании и фермерские хозяйства.

«Я не буду говорить о катастрофических последствиях, которые следуют за их применением. Но вот ответственность – штраф от 2000 до 4000 рублей. Это стоимость двух заправок автомобиля. <…> Хоть 10 штрафов по 4000 рублей выпишите», – объяснил инициативу Енгашев, выступая на конференции «Ветеринарное благополучие – гарантия продовольственной безопасности» в рамках II Евразийского экономического форума в Москве. Его цитирует портал «Ветеринария и жизнь».

По его словам, Россельхознадзор совместно с Минсельхозом должны «серьезно проработать этот вопрос». Со своей стороны, Енгашев предлагает аннулировать лицензии компаний, которые продают фармсубстанции предприятиям, не относящимся к производителям лекарственных средств.

gxpnews