В Москве запустят производство браслетов для отслеживания показателей здоровья

Московская компания «ПраймСофт» приступает к серийному выпуску умных браслетов, которые предназначены для анализа состояния здоровья. Браслеты фиксируют основные физиологические параметры: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие, сообщается на сайте правительства Москвы.

Планируемый объем – до 2000 изделий в месяц. Первые поставки намечены на третий квартал 2023 года.

Производство запускается в рамках единой платформы дистанционного контроля здоровья «Цифровой аватар», также разработанной компанией «ПраймСофт». Устройства будут направлять в систему считываемые данные.

«Технология искусственного интеллекта <…> позволяет точно анализировать поступающие данные и помогать медицинским работникам принимать кадровые решения. Сегодня платформа применяется в ряде организаций как единая интеграционная система по сбору информации о прохождении дистанционных медосмотров», – рассказал генеральный директор компании Александр Заверзаев.

В конце 2022 года в России запустили пилотный проект по удаленному мониторингу состояния здоровья лиц с диабетом и гипертонией. Согласно проекту, пациентам выдаются диагностические приборы, данные с которых поступают на цифровую платформу для дальнейшей обработки специалистами.

gxpnews