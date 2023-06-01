Вакцину против COVID-19 от GSK и SK bioscience одобрили в Великобритании

Корейская SK bioscience получила разрешение британского Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) на вакцину SKYCovion против COVID-19. Препарат будет доступен в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Вакцина предназначена для лиц не младше 18 лет. Ее создание велось совместно с британской GlaxoSmithKline (GSK). Особенность SKYCovion – возможность хранения при температуре от 2 до 8 °C. Это делает ее подходящим вариантом для стран, не имеющих каналов холодовой цепи со сверхнизкими температурами.

В SK bioscience к одобрению препарата отнеслись оптимистично. «Мы очень рады разрешению MHRA на применение первой корейской вакцины против COVID-19 SKYCovion. <…> Мы уверены, что это станет вехой в укреплении наших позиций на мировом рынке в условиях перехода пандемии в эндемическую фазу», – прокомментировал решение MHRA генеральный директор компании Джейонг Ан.

Компания также подала заявки в ВОЗ на включение в список препаратов для экстренного использования и в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на получение разрешения на продажу.

gxpnews