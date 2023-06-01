Закупки препаратов по программе сердечно-сосудистых заболеваний выросли в четыре раза

В I квартале 2023 года госзаказчики затратили на препараты по федеральной сердечно-сосудистой программе 3,5 млрд руб. Год назад в этот же период затраты составили 0,84 млрд руб., налицо рост более чем в четыре раза. Частично динамику обеспечили новые препараты, включенные в программу.

В январе—марте 2023 года в госзакупках на федеральную программу лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы, а также с сердечной недостаточностью, потрачено 3,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По программе в течение двух лет бесплатно лекарствами обеспечиваются граждане, не имеющие права на льготное лекарственное обеспечение.

Ежегодно на лекарства из федерального бюджета выделяется 10,2 млрд руб. Деньги в виде субсидий передаются регионам. Москва не получает финансирование, так как обеспечивает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за свой счет.

В 2023 году в перечне препаратов сердечно-сосудистой программы 31 препарат. С текущего года государство стало закупать на восемь наименований лекарств больше. Список расширен за счет препаратов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка.

Новые препараты

ацетазоламид

валсартан+сакубитрил

ивабрадин

дапаглифлозин

дигоксин

спиронолактон

фуросемид

эмпаглифлозин

Согласно подсчетам, в I квартале 2023 года на эти восемь МНН потрачено 1,5 млрд руб., на остальные препараты — чуть более 1,9 млрд руб. В целом закупки по программе за I квартала 2023 года выросли на 312%, без учета восьми новых лекарств рост составил 138%.

Больше всего денег потрачено на тикагрелор (762,8 млн руб.) и комбинированный валсартан+сакубитрил (773,5 млн руб.).

Самым массовым препаратом стал аторвастатин, которого закуплено 1,1 млн упаковок, на втором месте в натуральном выражении ацетилсалициловая кислота — 680,1 тыс. упаковок, на третьем — бисопролол с 510,4 тыс. упаковок.

Самым активным регионом по закупкам оказалась Челябинская область. Там закупили препаратов на 262,5 млн руб. На втором месте Краснодарский край с суммой 197,4 млн руб., на третьем — Красноярский край с 153 млн руб. Московская область оказалась на четвертом месте, Санкт-Петербург — на 49-м месте.

Закупки в течение года у регионов распределены неравномерно. Однако в текущем году по программе стали закупать лекарства многие области. В I квартале их было 72, в прошлом году — только 27.

В первой десятке корпораций, чьи лекарства поставлялись по программе в I квартале 2023 года, первые пять мест занимают иностранные компании, во второй половине большинство отечественных лекарств.

Елена Калиновская

pharmvestnik