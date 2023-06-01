В регионах столкнулись с проблемами получения препаратов от рассеянного склероза

В российских регионах наблюдаются трудности с получением препаратов для лечения рассеянного склероза. Пациентское сообщество обеспокоено ситуацией с клиническими исследованиями, а также возможным ограничением доступа на отечественный рынок новых современных инновационных лекарств для терапии этого заболевания.

Пациентское сообщество обеспокоено ситуацией с клиническими исследованиями и вероятным ограничением доступа на российский рынок новых современных инновационных лекарств для терапии рассеянного склероза. Об этом сообщил вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом по Центральному федеральному округу Игорь Цикорин, пишет «Медицинский вестник».

У пациентов в регионах есть проблемы с получением препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). В составленный организацией список дефектурных входят натализумаб, плегриди, инфибета, интерферон бета-1а 44, тимексон, окревус, финголимод.

Так, в регионах фиксируют жалобы на длительный срок их назначения (от одного месяца до 1,5 года), отказы в получении или выдачу недостаточного количества упаковок. Также наблюдаются трудности с региональными закупками ЛС, не входящих в перечень 14 ВЗН, проблемы с отсроченными рецептами и отсутствие листов ожидания в региональных минздравах.

Кроме того, поступают жалобы и на сложности в получении гормонов, вальпроевой кислоты, карбамазепина. По сообщению пациентов, их почти не назначают, а предлагают купить за собственные средства. Если же препарат все-таки выписывают, то как правило это самые дешевые МНН. Относительно стабильно назначается только противоспастическая и противосудорожная лекарственная терапия.

По словам Цикорина, затраты на закупки лекарств для лечения рассеянного склероза по программе ВЗН в 2022 году занимали первое место среди других нозологий — 24,25 млрд руб. На втором месте были расходы на препараты для лечения гемофилии (21,55 млрд руб.).

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Артем Косенок

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