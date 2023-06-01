«Р-Фарм» усиливает разработку препаратов для лечения социально значимых заболеваний

До конца 2023 года «Р-Фарм» запустит на территории своего завода «Спутник Технополис» два научно-исследовательских центра по разработке биологических и химических препаратов. Их основная задача – разработка оригинальных и импортозамещающих лекарств для лечения социально значимых заболеваний, сообщается на сайте компании.

В одном из центров будут производить препараты, получаемые методом химического синтеза, в другом займутся созданием моноклональных антител. «Моноклональные антитела, получаемые в нашем биотехнологическом центре, будут предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний и специфических инфекций», – уточнил генеральный директор завода «Спутник Технополис» Тимофей Петров.

Ранее «Р-Фарм» договорилась с Казанским федеральным университетом о создании инновационного генотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии. Ожидается, что стоимость лекарства будет в разы ниже той, что запрашивают иностранные производители за свои продукты для лечения этого орфанного заболевания.

gxpnews