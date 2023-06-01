Сергей Глаголев: «Зарубежные компании интересуются проведением КИ лекарств в РФ»

Минздрав РФ не видит существенного снижения количества обращений на проведение клинических исследований (КИ) от зарубежных фармкомпаний, несмотря на то что ряд производителей отозвали свои заявки или прекратили начатые испытания. Кроме того, наблюдается повышенный интерес к проведению КИ со стороны российских компаний, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Мы видели неконструктивную позицию ряда зарубежных разработчиков лекарственных средств посредством прекращения подачи заявлений на проведение мультицентровых КИ новых лекарственных препаратов. Несмотря на подобные действия, значительная часть зарубежных представителей продолжает обращаться к нам за этими разрешениями», – заявил он в ходе XXV Всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2023».

Говоря о заявках, исходящих от фармкомпаний России, Глаголев заметил, что «наша индустрия начинает осваивать передовой край, например, в частности, применение орфанных лекарственных средств». При этом чиновник напомнил, что в настоящее время готовятся изменения в законодательство, которые позволят в некоторых случаях признавать зарубежные КИ.

Кроме того, готовятся законодательные инициативы, призванные смягчить условия выдачи принудительных лицензий на производство защищенных патентами лекарств в РФ. Российские производители смогут получить лицензии, если поставки импортных препаратов прекратятся.

gxpnews